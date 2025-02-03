İslam medeniyetini oluşturan fetihler nasıl gerçekleşti?
Ankara
İslam medeniyeti nasıl oluştu? İlk Müslümanların fetih başarılarının arkasındaki faktörler neler? İslam medeniyetinin tarihi ne zaman yazılmaya başlandı? ‘Allah Yolunda: Arap Fetihleri ve İslam İmparatorluğu’nun Kuruluşu’ kitabının Türkçe çevirisini yapan, araştırmacı ve yazar Yusuf Selman İnanç ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.