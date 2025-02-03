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İslam medeniyetini oluşturan fetihler nasıl gerçekleşti?

Betül Sümeyye Us  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
İslam medeniyetini oluşturan fetihler nasıl gerçekleşti?

Ankara

İslam medeniyeti nasıl oluştu? İlk Müslümanların fetih başarılarının arkasındaki faktörler neler? İslam medeniyetinin tarihi ne zaman yazılmaya başlandı? ‘Allah Yolunda: Arap Fetihleri ve İslam İmparatorluğu’nun Kuruluşu’ kitabının Türkçe çevirisini yapan, araştırmacı ve yazar Yusuf Selman İnanç ile konuştuk.

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