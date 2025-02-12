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İran'ın Suriye politikası hangi yöne evrilecek?

Suriye’de Baas rejiminin çöküşü, İran'ın Suriye politikası nasıl değiştirdi? Tahran yönetimi yeni Suriye'ye nasıl bakıyor? Detayları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuri Salık ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
İran'ın Suriye politikası hangi yöne evrilecek?

İletişim Başkanlığının düzenlediği "Türkiye Yayıncılık Zirvesi" 14 Şubat'ta başlıyor
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