İran ile Avrupa ülkelerinin İstanbul’daki görüşmesinde masada neler olacak?
Ankara
25 Temmuz’da İstanbul’da İran, İngiltere, Fransa ve Almanya, 2015 JCPOA’yı yeniden güçlendirmek için masaya oturuyor. Peki, masada neler olacak? Avrupa ülkelerinin “snapback” tehdidi uygulanabilir mi? Anadolu Ajansı Tahran Muhabiri Ahmet Dursun ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.