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İran ile Avrupa ülkelerinin İstanbul’daki görüşmesinde masada neler olacak?

Tuba Memiş Çürük  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
İran ile Avrupa ülkelerinin İstanbul’daki görüşmesinde masada neler olacak?

Ankara

25 Temmuz’da İstanbul’da İran, İngiltere, Fransa ve Almanya, 2015 JCPOA’yı yeniden güçlendirmek için masaya oturuyor. Peki, masada neler olacak? Avrupa ülkelerinin “snapback” tehdidi uygulanabilir mi? Anadolu Ajansı Tahran Muhabiri Ahmet Dursun ile konuştuk.

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