İran’a yaptırımlar yeniden başlarken savaş ihtimali arttı mı?

Faruk Çalışkan  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
İran’a yaptırımlar yeniden başlarken savaş ihtimali arttı mı?

Ankara
Avrupa devletleriyle nükleer müzakerelerde yapılan teklifleri “hakaret” olarak gören İran’a karşı BM yaptırımları yeniden devreye sokuldu. İranlı komutanlar hazırlık seviyelerini ele aldı. İsrail’le yeni bir savaş ihtimali arttı mı? İran ekonomisi nasıl etkilendi? Anadolu Ajansı Tahran Muhabiri Ahmet Dursun anlatıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
