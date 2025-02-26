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İngiltere, Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir rol mü üstleniyor?

Tuba Memiş Çürük  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
İngiltere, Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir rol mü üstleniyor?

Ankara

G-20 Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde İngiltere ile Rusya arasındaki gerilim dikkat çekerken, Londra'nın Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklaması, ülkenin Rusya-Ukrayna savaşındaki rolünü yeniden şekillendirdiğine işaret ediyor. İngiltere’nin bu süreçte nasıl bir konum aldığı ve Avrupa’daki liderlik iddiasını, Anadolu Ajansı Londra Muhabiri Behlül Çetinkaya ile konuştuk.

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