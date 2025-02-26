İngiltere, Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir rol mü üstleniyor?
Ankara
G-20 Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde İngiltere ile Rusya arasındaki gerilim dikkat çekerken, Londra'nın Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklaması, ülkenin Rusya-Ukrayna savaşındaki rolünü yeniden şekillendirdiğine işaret ediyor. İngiltere’nin bu süreçte nasıl bir konum aldığı ve Avrupa’daki liderlik iddiasını, Anadolu Ajansı Londra Muhabiri Behlül Çetinkaya ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.