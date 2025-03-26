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İklim krizi ormanları nasıl etkiliyor?

İklim krizinin orman ekosistemleri üzerindeki etkisini, sellerden fırtınalara, insan kaynaklı yangınlardan hızlı yayılma riskine kadar, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
İklim krizi ormanları nasıl etkiliyor?

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi yangın nedeniyle tahliye ediliyor
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