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İbn Haldun sosyal bilimlere nasıl bir alternatif bakış sundu?

Ümmühan Atak  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
İbn Haldun sosyal bilimlere nasıl bir alternatif bakış sundu?

Ankara
Sosyoloji ve iktisat alanlarında çığır açan İbn Haldun’un “Mukaddime” eseri neden öne çıktı? “Ümran ilmi” nedir, ne değildir? İbn Haldun, modern sosyal bilimlerin öncüsü mü, yoksa onlara alternatif bir yaklaşım mı sundu? Hamad bin Halife Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı ve Uluslararası İbn Haldun Topluluğu Başkanı Prof. Dr. Recep Şentürk ile konuştuk.

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