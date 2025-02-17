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Gazze’ye destek için başlayan boykot, İsrail’i destekleyen şirketleri nasıl etkiliyor?

Betül Sümeyye Us  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
Gazze’ye destek için başlayan boykot, İsrail’i destekleyen şirketleri nasıl etkiliyor?

Ankara
İLKE Vakfına bağlı İslam İktisadı Araştırma Merkezince (İKAM), "Finansal, Toplumsal ve Fıkhi Boyutlarıyla Boykot" başlıklı rapor yayımlandı.  Boykotun ekonomik ve sosyal gücüne dikkat çeken raporun detaylarını İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Sait Öner ile konuştuk.

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