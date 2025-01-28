Farklı asırlarda yazılan 47 Hilye-i Şerife nasıl kitaplaştı?
Ankara
Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'nda yer alan ve farklı asırlarda yazılan 47 Hilye-i Şerife, "Aşkın Sureti Hilye-i Şerifeler" isimli kitapla ilk kez bir araya getirildi ve kitaptaki bazı eserlerden oluşan bir sergi açıldı. Serginin detaylarını ve Hilye-i Şerifelerin önemini Yıldız Holding Sanat Danışmanı İbrahim Ethem Gören ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.