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Farklı asırlarda yazılan 47 Hilye-i Şerife nasıl kitaplaştı?

Ümmühan Atak  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Farklı asırlarda yazılan 47 Hilye-i Şerife nasıl kitaplaştı?

Ankara

Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'nda yer alan ve farklı asırlarda yazılan 47 Hilye-i Şerife, "Aşkın Sureti Hilye-i Şerifeler" isimli kitapla ilk kez bir araya getirildi ve kitaptaki bazı eserlerden oluşan bir  sergi açıldı. Serginin detaylarını ve Hilye-i Şerifelerin önemini Yıldız Holding Sanat Danışmanı İbrahim Ethem Gören ile konuştuk.

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