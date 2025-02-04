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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara’da AGİT PA Başkanı Pia Kauma ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Dostoyevski’nin eserlerinin gücü nereden geliyor?

144 yıl önce hayatını kaybeden dünyaca ünlü Rus edebiyatçı Fyodor Mihayloviç Dostoyevski’nin kaleminin gücünü ve “Suç ve Ceza” romanı karakterlerinden Raskolnikov’la anlatmak istediklerini Edebiyatçı ve Yazar Ekrem Özdemir ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Dostoyevski’nin eserlerinin gücü nereden geliyor?

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