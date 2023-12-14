Dolar
28.97
Euro
31.79
Altın
2,038.41
ETH/USDT
2,270.00
BTC/USDT
42,388.00
BIST 100
7,797.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Dayton Barış Anlaşması’na giden tarihsel süreç nasıl gelişti?

Betül Sümeyye Us  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Dayton Barış Anlaşması’na giden tarihsel süreç nasıl gelişti?

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Anlaşması’nın üzerinden 28 yıl geçti. Anlaşmanın tarihsel arka planını, günümüze yansımalarını ve anlaşmanın yenilenmesiyle ilgili yaklaşımları, Dayton Barış Anlaşması’nın imzalanmasının akabinde Bosna-Hersek NATO Uygulama Gücünde (IFOR) görev alan Yazar Yusuf Alabarda ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
Trabzon Havalimanı pist onarım çalışmaları nedeniyle yarın 6 saat uçuşlara kapatılacak
Hayatını kaybeden AA muhabiri Yasin Dikme'nin ismi doğduğu ilçede yaşatılacak
"Hasarlı trafik kazalarında savcılık yerine sigorta şirketlerine başvurun" uyarısı
İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nun ikincisi "Toplum 5.0 Teması" ile yarın gerçekleştirilecek

Benzer haberler

Dayton Barış Anlaşması’na giden tarihsel süreç nasıl gelişti?

Dayton Barış Anlaşması’na giden tarihsel süreç nasıl gelişti?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet