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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuşuyor
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Çocuklarda okul fobisi neden olur?

Betül Sümeyye Us  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
Çocuklarda okul fobisi neden olur?

Okulların açılma dönemi yaklaşıyor. Kayıtlarda son haftalara girilirken, ebeveynleri ve çocukları da heyecan sardı. Peki, ilk defa okula başlayacak çocuklarda kaygı ve stres olur mu? Ebeveynlerin yaklaşımı nasıl olmalı? Klinik Psikolog Mehmet Teber ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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