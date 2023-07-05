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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
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Çocuk oyunları dünden bugüne ne kadar değişti?

Sosyolog Erol Erdoğan ile birlikte, “Haydi Oyuna” ana başlığıyla 6 kitaptan oluşan çocuk oyunları kitapları serisini hazırlayan eğitimci ve yazar Vildan Erdoğan ile dünden bugüne çocuk oyunlarının seyrini konuştuk.

Ümmühan Atak  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
Çocuk oyunları dünden bugüne ne kadar değişti?

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