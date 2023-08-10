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Çocuk kitapları yayıncılığı nasıl bir değişime uğradı?

Ümmühan Atak  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Çocuk kitapları yayıncılığı nasıl bir değişime uğradı?

Çocuk yayınlarında 3. yılını geride bırakan Ketebe Yayınlarından Çocuk Yayınları Editörü Feride Kurtulmuş ile Türkiye’de bu alandaki çalışmaları konuştuk.  Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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