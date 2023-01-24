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Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla başlıyor
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Borç yapılandırma paketinin tüm detaylarını konuştuk

Tuba Memiş   | 24.01.2023
Borç yapılandırma paketinin tüm detaylarını konuştuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından borç yapılandırma paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, bu paketin içeriğinde neler var? Kimleri kapsıyor? Borçlar taksitle ödenebilecek mi? Anadolu Ajansı Muhabiri Mustafa Çalkaya anlattı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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Borç yapılandırma paketinin tüm detaylarını konuştuk

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