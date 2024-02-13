Batı Trakya Türklerinin sembol ismi “Sadık Ahmet”in hikayesi nasıl çekildi?
Ankara
Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadele ile tanınan Gümülcine doğumlu tıp doktoru ve siyasetçi Sadık Ahmet'in hayatının ele alındığı, TRT ortak yapımı "Sadık Ahmet" filmi vizyona girdi. Filmin Yönetmeni Hakan Yonat ile filmin hikayesini konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.