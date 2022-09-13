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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in naaşı Buckingham Sarayı’na götürülmek üzere Edinburgh'daki St. Giles Katedralinden çıkarılıyor
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Avrupa ülkeleri enerji krizine karşı hangi önlemleri alıyor?

Sefa Şengül   | 13.09.2022
Avrupa ülkeleri enerji krizine karşı hangi önlemleri alıyor?

Ankara
Avrupa ülkeleri, hızla artan doğal gaz ve elektrik fiyatlarına karşı, belirli zamanlarda ışıkları kapatma, ısıları düşürme gibi çeşitli tasarruf önlemleri ile birlikte enerji fiyatlarını sınırlama gibi çeşitli tedbirler hayata geçiriyor. Detayları, Brüksel’deki Anadolu Ajansı Muhabiri Ata Ufuk Şeker ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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