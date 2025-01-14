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Arabesk müzik toplumun hangi duygularını yansıttı?

Ümmühan Atak  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Arabesk müzik toplumun hangi duygularını yansıttı?

Ankara
Sanatçı Ferdi Tayfur’un vefatı, Türkiye’de arabesk müziğe duyulan ilgi ve sevgiyi bir kez daha gündeme taşıdı. Bu süreçte, arabeskin hem neden bu kadar sevildiği hem de neden yoğun eleştirilere maruz kaldığı tartışılmaya başlandı. Arabesk müziğin Türk müziğindeki yenilikçi rolünü, bu türün toplumsal etkilerini ve kültürel anlamını Şair, Besteci ve Yazar Selçuk Küpçük ile konuştuk.

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