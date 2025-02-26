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Apple, gelişmiş güvenlik aracını (ADP) İngiltere'de neden kaldırdı?

Betül Sümeyye Us  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Apple, gelişmiş güvenlik aracını (ADP) İngiltere'de neden kaldırdı?

Ankara

ABD'li teknoloji şirketi Apple, İngiltere hükümetiyle yaşanan veri gizliliği anlaşmazlığının ardından gelişmiş güvenlik aracı olan "Advanced Data Protection (ADP)" özelliğini ülkedeki kullanıcılarına sunmayacağını duyurdu. Apple’ın ADP özelliğini İngiltere'de tamamen devre dışı bırakması ne anlama geliyor? Detayları, Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çahmutoğlu ile konuştuk.

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