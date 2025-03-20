Almanya’da “savaş hazırlığı” iddialarının arkasında ne var?
Ankara
Almanya son zamanlarda savunma politikalarına ağırlık vererek savunma bütçesini artıyor ve ordusunu modernize etme yolunda adımlar atıyor. Öte yandan Alman medyasında savaş hazırlıkları yönünde haberler geçmeye devam ediyor. Almanya’daki hareketliliğin arka planını, Anadolu Ajansı Berlin Muhabiri Cüneyt Karadağ ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.