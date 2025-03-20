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Almanya’da “savaş hazırlığı” iddialarının arkasında ne var?

Betül Sümeyye Us  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Almanya’da “savaş hazırlığı” iddialarının arkasında ne var?

Ankara

Almanya son zamanlarda savunma politikalarına ağırlık vererek savunma bütçesini artıyor ve ordusunu modernize etme yolunda adımlar atıyor. Öte yandan Alman medyasında savaş hazırlıkları yönünde haberler geçmeye devam ediyor. Almanya’daki hareketliliğin arka planını, Anadolu Ajansı Berlin Muhabiri Cüneyt Karadağ ile konuştuk.

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