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Almanya’da kömüre dönüş çevrecileri ayağa kaldırdı

Ömer Faruk Çalışkan   | 16.01.2023
Almanya’da kömüre dönüş çevrecileri ayağa kaldırdı

Ankara
Almanya’da, büyük genişletilme kararı alınan bir linyit ocağındaki çalışmalar çevrecileri harekete geçirdi. Söz konusu kömür ocağındaki çevre eylemlerine katılan İsveçli ünlü aktivist Greta Thunberg’in polis tarafından bölgeden çıkarılması da olayları dünya gündemine taşıdı. AA Köln Muhabiri Mesut Zeyrek ile bölgedeki olayları konuştuk.

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