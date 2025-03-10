ABD’nin NATO hamlesinin ardından Avrupa güvenlik mimarisinde neler değişecek?
Ankara
AB, büyük bir savunma bütçesi ile yeni bir güvenlik mimarisi mi kuruyor? Türkiye, bu sürecin neresinde olacak? ABD’nin NATO’dan çıkma sinyalleri Avrupa’yı nasıl etkiledi? İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faik Tanrıkulu ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.