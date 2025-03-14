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ABD-Çin rekabeti NATO'nun geleceğini nasıl etkiliyor?

Tuba Memiş Çürük  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
ABD-Çin rekabeti NATO'nun geleceğini nasıl etkiliyor?

Ankara

NATO, Soğuk Savaş'ın ardından genişleyip dönüşürken, son dönemde sürdürülebilirliği ve varlığı ciddi anlamda sorgulanıyor. Çin'in yükselişine karşı ABD'nin aldığı ekonomik ve teknolojik önlemler NATO'nun iç dengelerini nasıl etkileyecek? Avrupa'nın bağımsız savunma adımları ittifakın geleceğini nasıl şekillendiriyor? Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Hüsna Taş Yetim ile konuştuk. 

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