5. İstanbul Dijital Sanat Festivali’nde “bağlanma” teması nasıl işlenecek?
Ankara
Bu yıl beşincisi düzenlenen “İstanbul Dijital Sanat Festivali”, 11-15 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverleri ağırlayacak. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen festival, dijital sanatlar alanında yurt içinden ve yurt dışından önemli isimleri sanatseverlerle buluşturacak. Bu yılki teması, "Connecting" olan festivalin detaylarını Festival Direktörü Nabat Garakhanova ile konuştuk.
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