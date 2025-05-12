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5. Çermik Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali nasıl geçti?

Betül Sümeyye Us  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
5. Çermik Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali nasıl geçti?

İstanbul
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen kitap fuarı 62 yazar, şair, akademisyen, sanatçı, komedyen ve 103 yayınevinin katılımı ile 5-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. Fuarın hikayesini Çermik İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan ve proje yürütücüsü Zeynep Doğruyol ile konuştuk.
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