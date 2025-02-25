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“Yazma Dersleri” kitabı Türk Edebiyatı’na nasıl ışık tutacak?

Ümmühan Atak  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
“Yazma Dersleri” kitabı Türk Edebiyatı’na nasıl ışık tutacak?

Ankara
Ketebe Yayınları’ndan çıkan “Yazma Dersleri” isimli kitabıyla 30 şair, yazar, romancı ve öykücünün yazma serüvenlerini ve yazmaya odaklandıkları noktaları ele alan Yazar Necip Tosun ile hem Türk Edebiyatı’nın dünden bugüne yansıyan yönlerini hem de vefat yıldönümü yaklayan Yazar Tarık Buğra’yı konuştuk.

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