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“Yaşayan Klasiğimiz Mustafa Kutlu” kitabı nasıl ortaya çıktı?

Ümmühan Atak  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
“Yaşayan Klasiğimiz Mustafa Kutlu” kitabı nasıl ortaya çıktı?

Ankara
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ve Necip Fazıl Saygı Ödülü’nün yanı sıra birçok ödüle değer görülen usta hikayeci Mustafa Kutlu’nun hayatı kitaplaştı. Hayatını kendi ağzından kapsamlı bir şekilde aktardığı, eserlerinin incelendiği ve yakın dostlarının da onu anlattığı, "Yaşayan Klasiğimiz Mustafa Kutlu" çalışması okurlarla buluştu. Çalışmayı yüksek lisans olarak Prof. Dr. Fatih Andı'nın gözetiminde hazırlayan, Edebiyatçı ve Yazar Safiye Önal ile konuştuk.

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