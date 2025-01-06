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“Aile mühendisliği” kavramı problemli mi? Bir değerler sistemi olarak aileye nasıl bakmalıyız?

Ümmühan Atak  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
“Aile mühendisliği” kavramı problemli mi? Bir değerler sistemi olarak aileye nasıl bakmalıyız?

Ankara
Son zamanlarda gündemde olan ve tartışmaları da beraberinde getiren ‘aile mühendisliği’ kavramının sorunlu yanlarını ve doğurganlık oranlarındaki azalmanın uzun vadede sosyolojik etkilerini, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Yıldırım ile konuştuk.

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