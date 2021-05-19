Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm yurtta saat 19.19'da okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti. Erdoğan'a, İstiklal Marşı'nın dizelerini seslendirirken gençler de eşlik etti. ( Murat Kula - Anadolu Ajansı )
Muş'ta vatandaşlar, saat 19.19'da balkonlarına çıkarak Türk bayrakları açtı, İstiklal Marşı'nı okudu. Hürriyet Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde bir araya gelen çocuklar da İstiklal Marşı'na eşlik etti. ( Sabri Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Kırşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu. Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları ve Gösterileri ekipleri, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde çevrim içi gerçekleştirilen kutlamalarda saat 19.19'da İstiklal Marşı okudu. ( Serkan Güner - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine, Başkent Ankara'da saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlarda okunan İstiklal Marşı'na evlerinin balkonundan eşlik etti. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine, Başkent Ankara'da saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlarda okunan İstiklal Marşı'na evlerinin balkonundan eşlik etti. ( Muhammed Selim Korkutata - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine, Bayburt'ta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu ( Beşir Kelleci - Anadolu Ajansı )
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 19.19'da İstiklal Marşı okuma davetine uyarak İstiklal Marşı okudu, saygı duruşunda bulundu. Bazı vatandaşlar ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı balkonlarda kutladı. ( Miraç Kaya - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine, Gaziantep'te saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlarda okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti. ( Adsız Günebakan - Anadolu Ajansı )
Güümşhane'de vatandaşlar süsledikleri evlerinin balkonu ve kapı önlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19.19'da İstiklal Marşı'na eşlik etti. ( Veysel Kara - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine, Karaman Kemal Kaynaş Stadı'nda saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu. ( Kemal Önder Demirkollu - Anadolu Ajansı )
Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda denizde teknelerle konvoy oluşturuldu. Muratpaşa Belediyesinin düzenlediği tarihi Kaleiçi Yat Limanı'ndan Fener Park'a kadar denizden konvoyla kutlama programı yoğun ilgi gördü. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Namık Kemal Stadı'nda saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine, Artvin’de saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu. Artvin Valisi Yılmaz Doruk (solda) ve kızı Sıla Doruk (sağda) İstiklal Marşı'na evlerinin balkonundan eşlik etti. ( Bayram Sarayoğlu - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine, İstanbul'da saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu. Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı'nda vatandaşlar, okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti. ( Şükrü Gündüz - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 39 ilçede Temsilci Genç ve Milli Sporcular, Burhan Felek Spor Kompleksi'nde saat 19.19'da İstiklal Marşı okudu. Etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nden katıldığı İstiklal Marşı okuma etkinliği de sporcuların bulunduğu alandaki ekrandan yansıtıldı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta İstiklal Marşı okundu. İzmir'in de sahil kesimindeki vatandaşların bayram dolayısıyla evlerine Türk bayrağı astıkları görülürken, bazı vatandaşlar ise 19.19'da balkonlarına çıkarak İstiklal Marşını okudu. ( Lokman İlhan - Anadolu Ajansı )
Arjantin'de, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. ( 1 23 - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine vatandaşlar, saat 19.19'da balkonlara ve pencerelere çıktı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açan öğrenciler, hep birlikte Saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu. ( Hakan Mehmet Şahin - Anadolu Ajansı )
Muş'ta vatandaşlar, saat 19.19'da balkonlarına çıkarak Türk bayrakları açtı, İstiklal Marşı'nı okudu. Hürriyet Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde bir araya gelen çocuklar da İstiklal Marşı'na eşlik etti. ( Sabri Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Hakkari'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde, gençlik merkezlerinde, balkonlarda ve statlarda İstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kurum personeli ve sporcular, Merzan Futbol Sahası'nda bir araya geldi. Dev Türk bayrağı açan personel ve sporcular, saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı'nı okudu. ( Sayim Harmancı - Anadolu Ajansı )
Bitlis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde, Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki Çam Sitesi'nde İstiklal Marşı okundu. ( Şener Toktaş - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Siirt'te saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu. ( Mehmet Niyazi Deniz - Anadolu Ajansı )
Aksaray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine, vatandaşlar saat 19.19'da İstiklal Marşı okudu. ( Adem Koçak - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Abana ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtında gerçekleştirilen törende saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu, resmi araçlar eşliğinde konvoy düzenlendi. ( Semih Yüksel - Anadolu Ajansı )
Öne çıkanlar
İsrail askerlerince vurularak öldürülen iki Filistinli genç Batı Şeria’da son yolculuklarına uğurlandı
En Yeniler
İsrail askerlerince vurularak öldürülen iki Filistinli genç Batı Şeria’da son yolculuklarına uğurlandı