Fotoğraf: Lokman İlhan

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta İstiklal Marşı okundu. İzmir'in de sahil kesimindeki vatandaşların bayram dolayısıyla evlerine Türk bayrağı astıkları görülürken, bazı vatandaşlar ise 19.19'da balkonlarına çıkarak İstiklal Marşını okudu. ( Lokman İlhan - Anadolu Ajansı )