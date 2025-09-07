Dolar
Fotoğraf
'Kanlı ay' tutulması gözlemlendi

'Kanlı ay' tutulması gözlemlendi

07.09.2025

Kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, tutulma sırasında görüntülendi. ( İsmail Aslandağ - Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: İsmail Aslandağ

Kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, tutulma sırasında görüntülendi. ( İsmail Aslandağ - Anadolu Ajansı )

Ankara'da kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, tutulma sırasında görüntülendi. ( Mustafa Murat Kaynak - Anadolu Ajansı )

Kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, tutulma sırasında Ankara'da görüntülendi. ( İsmail Aslandağ - Anadolu Ajansı )

Kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, tutulma sırasında Ankara'da görüntülendi. ( İsmail Aslandağ - Anadolu Ajansı )

Kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, tutulma sırasında Ankara'da görüntülendi. ( İsmail Aslandağ - Anadolu Ajansı )

Kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, tutulma sırasında Ankara'da görüntülendi. ( İsmail Aslandağ - Anadolu Ajansı )

Kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, İzmir'de tutulma sırasında görüntülendi. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

Kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, İzmir'de tutulma sırasında görüntülendi. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

Kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, İzmir'de tutulma sırasında görüntülendi. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

Kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, İzmir'de tutulma sırasında görüntülendi. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

Kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, İzmir'de tutulma sırasında görüntülendi. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

Kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, İzmir'de tutulma sırasında görüntülendi. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

Kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, İzmir'de tutulma sırasında görüntülendi. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

Sakarya'da kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, tutulma sırasında görüntülendi. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )

Sakarya'da kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, tutulma sırasında görüntülendi. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )

Sakarya'da kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, tutulma sırasında görüntülendi. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )

Sakarya'da kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, tutulma sırasında görüntülendi. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )

Sakarya'da kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, tutulma sırasında görüntülendi. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )

Sakarya'da kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, tutulma sırasında görüntülendi. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )

Sakarya'da kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, tutulma sırasında görüntülendi. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )

Sakarya'da kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, tutulma sırasında görüntülendi. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )

Sakarya'da kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, tutulma sırasında görüntülendi. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )

Sakarya'da kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, tutulma sırasında görüntülendi. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )

Sakarya'da kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, tutulma sırasında görüntülendi. ( İbrahim Yozoğlu - Anadolu Ajansı )

Sinop'ta kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, tutulma sırasında görüntülendi. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )

Sinop'ta kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, tutulma sırasında görüntülendi. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )

Sinop'ta kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, tutulma sırasında görüntülendi. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )

Sinop'ta kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, tutulma sırasında görüntülendi. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )

Sinop'ta kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, tutulma sırasında görüntülendi. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )

Sinop'ta kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, tutulma sırasında görüntülendi. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )

Sinop'ta kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, tutulma sırasında görüntülendi. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )

Sinop'ta kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, tutulma sırasında görüntülendi. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )

Sinop'ta kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, tutulma sırasında görüntülendi. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )

Sinop'ta kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, tutulma sırasında görüntülendi. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )

