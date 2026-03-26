İzmir’in kuzeyindeki Bakırçay Havzası’nda konumlanan Bergama antik kenti, tarihi ve arkeolojik zenginlikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve antik dönemde Pergamon olarak bilinen Bergama, çevresindeki verimli tarım arazileri ve su kaynaklarına hakim bir noktada yer alıyor.
Kentin en önemli bölümlerinden biri olan Bergama Akropolü, başta Helenistik dönem olmak üzere Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine uzanan çok katmanlı tarihi yapısıyla dikkat çekiyor.
Büyük İskender sonrasında gelişen Helenistik krallıklar döneminde önemli bir merkez haline gelen Bergama, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmasıyla Anadolu’nun kültürel zenginliğini yansıtan önemli yerleşimlerden biri olarak öne çıkıyor. (Berkan Çetin - Anadolu Ajansı)