Fırat Nehri kıyısında yer alan köy, özellikle Kızılin Kanyonu ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Yüksek kayalıklar ve berrak suyun oluşturduğu manzara, bölgeyi ziyaret edenlere etkileyici görüntüler sunuyor.
Köyde bulunan taş yapılar ve tarihi kalıntılar, bölgenin geçmişine ışık tutarken, son yıllarda yapılan yatırımlarla tekne turları ve doğa yürüyüşleri de ziyaretçilere farklı alternatifler oluşturuyor.
Doğal yapısı ve sakin atmosferiyle dikkat çeken Kızılin Köyü, hem doğa hem de kültür turizmi açısından bölgenin önemli noktaları arasında yer alıyor. ( Beytullah Eles - Anadolu Ajansı )