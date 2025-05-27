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Princeton Üniversitesi mezuniyet töreninde Filistin'e destek

Princeton Üniversitesi mezuniyet töreninde Filistin'e destek

27.05.2025

ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Princeton Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine bazı öğrenciler, Filistin'e destek amacıyla kefiye takarak ve Filistin Bayrağı taşıyarak katıldı. (Mostafa Bassim - Anadolu Ajansı)

Princeton Üniversitesi mezuniyet töreninde Filistin'e destek
Fotoğraf: Mostafa Bassim

Princeton Üniversitesi mezuniyet töreninde Filistin'e destek
Fotoğraf: Mostafa Bassim

Princeton Üniversitesi mezuniyet töreninde Filistin'e destek
Fotoğraf: Mostafa Bassim

Princeton Üniversitesi mezuniyet töreninde Filistin'e destek
Fotoğraf: Mostafa Bassim

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