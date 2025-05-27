ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Princeton Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine bazı öğrenciler, Filistin'e destek amacıyla kefiye takarak ve Filistin Bayrağı taşıyarak katıldı. (Mostafa Bassim - Anadolu Ajansı)
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