Türkiye'nin çeşitli illerinde gözlemlenen Perseid meteor yağmuru, fotoğraf karelerine yansıdı.
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde, Perseid meteor yağmuru gözlemlendi.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Salın Yaylası'nda Perseid meteor yağmuru gözlemlendi.
Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Kuşça Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kuşça Peribacaları'nda gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Dipsiz Göl alanında, gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyündeki dolmen alanında, gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
Sakarya'nın Hendek ilçesi Dikmen Yaylası'nda, Perseid meteor yağmuru gözlemlendi.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birini barındıran Erzurum'daki 3 bin 271 metre rakımlı Palandöken Dağı'nda 'Perseid meteor yağmuru' gece saatlerinde uzun pozlama ve farklı ışıklandırma teknikleriyle görüntülendi.
İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.
