Fotoğraf
Perseid meteor yağmuru gece gökyüzünü aydınlattı

Perseid meteor yağmuru gece gökyüzünü aydınlattı

12.08.2025

Türkiye'nin çeşitli illerinde gözlemlenen Perseid meteor yağmuru, fotoğraf karelerine yansıdı.

Perseid meteor yağmuru, Kütahya'da gözlemlendi
Fotoğraf: İsa Terli

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde, Perseid meteor yağmuru gözlemlendi.

Perseid Meteor Yağmuru Ankara'da gözlemlendi
Fotoğraf: Oğuzhan Demir

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Salın Yaylası'nda Perseid meteor yağmuru gözlemlendi.

Perseid meteor yağmuru Konya'da görüntülendi
Fotoğraf: Erçin Ertürk

Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Kuşça Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kuşça Peribacaları'nda gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

Perseid meteor yağmuru Malatya'da gece gökyüzünü aydınlattı
Fotoğraf: Okan Coşkun

Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Dipsiz Göl alanında, gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

Perseid meteor yağmuru Edirne'de görüntülendi
Fotoğraf: Cihan Demirci

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyündeki dolmen alanında, gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

Perseid meteor yağmuru, Sakarya'da gözlemlendi
Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu

Sakarya'nın Hendek ilçesi Dikmen Yaylası'nda, Perseid meteor yağmuru gözlemlendi.

Perseid meteor yağmuru Erzurum'da gece gökyüzünü aydınlattı
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birini barındıran Erzurum'daki 3 bin 271 metre rakımlı Palandöken Dağı'nda 'Perseid meteor yağmuru' gece saatlerinde uzun pozlama ve farklı ışıklandırma teknikleriyle görüntülendi.

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te meteor yağmuru izlendi
Fotoğraf: Erciyes AŞ

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.

Perseid meteor yağmuru Konya'da görüntülendi
Fotoğraf: Erçin Ertürk

Perseid meteor yağmuru Konya'da görüntülendi
Fotoğraf: Erçin Ertürk

Perseid meteor yağmuru Erzurum'da gece gökyüzünü aydınlattı
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

Perseid meteor yağmuru, Ankara'da görüntülendi
Fotoğraf: Abdullah Güçlü

Perseid Meteor Yağmuru Ankara'da gözlemlendi
Fotoğraf: Oğuzhan Demir

