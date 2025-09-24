Dolar
Fotoğraf
Manavgat Şelalesi doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor

Manavgat Şelalesi doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor

24.09.2025

​Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan doğal güzelliği ve serinliğiyle öne çıkan Manavgat Şelalesi, Toros Dağları'ndan akan suyla besleniyor.

Fotoğraf: Berkan Çetin

​Antik dönemde Side ve Seleukeia gibi kentlerin günlük yaşam ve tarımdaki su ihtiyacını karşılayan Manavgat Nehri'nin üzerindeki şelale, 4 metre yükseklikten dökülüyor.

Fotoğraf: Berkan Çetin

​Şehrin gürültüsünden kaçıp doğayla iç içe olmak isteyenlerin durak noktalarından biri olarak gösterilen bu yer özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. (Berkan Çetin - Anadolu Ajansı)

Fotoğraf: Berkan Çetin

Fotoğraf: Berkan Çetin

Fotoğraf: Berkan Çetin

Fotoğraf: Berkan Çetin

