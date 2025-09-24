Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan doğal güzelliği ve serinliğiyle öne çıkan Manavgat Şelalesi, Toros Dağları'ndan akan suyla besleniyor.
Antik dönemde Side ve Seleukeia gibi kentlerin günlük yaşam ve tarımdaki su ihtiyacını karşılayan Manavgat Nehri'nin üzerindeki şelale, 4 metre yükseklikten dökülüyor.
Şehrin gürültüsünden kaçıp doğayla iç içe olmak isteyenlerin durak noktalarından biri olarak gösterilen bu yer özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. (Berkan Çetin - Anadolu Ajansı)
