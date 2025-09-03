Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde, Kaçkar Dağları sınırları içinde bulunan Avusor Yaylası ve Avusor Gölü, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor. Yaklaşık 2 bin 700 metre rakımda yer alan göl, Kemerli Kaçkar Dağı’nın eteklerinde konumlanıyor. Yayladan ortalama 3 kilometrelik yürüyüş rotasıyla ulaşılan göl, doğa tutkunlarına eşsiz bir manzara sunuyor. (Ali Kemal Atik - Anadolu Ajansı)
