Dolar
41.16
Euro
47.99
Altın
3,546.55
ETH/USDT
4,375.30
BTC/USDT
111,644.00
BIST 100
10,678.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Torbalı ilçesinde düşen eğitim uçağında bulunan pilot yaşamını yitirdi. Olay yerinden yayındayız.
logo

Fotoğraf
Kaçkarların Zirvesinde Doğa Harikası: Avusor Yaylası ve Gölü

Kaçkarların Zirvesinde Doğa Harikası: Avusor Yaylası ve Gölü

03.09.2025

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde, Kaçkar Dağları sınırları içinde bulunan Avusor Yaylası ve Avusor Gölü, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor. Yaklaşık 2 bin 700 metre rakımda yer alan göl, Kemerli Kaçkar Dağı’nın eteklerinde konumlanıyor. Yayladan ortalama 3 kilometrelik yürüyüş rotasıyla ulaşılan göl, doğa tutkunlarına eşsiz bir manzara sunuyor. (Ali Kemal Atik - Anadolu Ajansı)

Kaçkarların Zirvesinde Doğa Harikası: Avusor Yaylası ve Gölü
Fotoğraf: Ali Kemal Atik

Kaçkarların Zirvesinde Doğa Harikası: Avusor Yaylası ve Gölü
Fotoğraf: Ali Kemal Atik

Kaçkarların Zirvesinde Doğa Harikası: Avusor Yaylası ve Gölü
Fotoğraf: Ali Kemal Atik

Kaçkarların Zirvesinde Doğa Harikası: Avusor Yaylası ve Gölü
Fotoğraf: Ali Kemal Atik

Kaçkarların Zirvesinde Doğa Harikası: Avusor Yaylası ve Gölü
Fotoğraf: Ali Kemal Atik

Kaçkarların Zirvesinde Doğa Harikası: Avusor Yaylası ve Gölü
Fotoğraf: Ali Kemal Atik

Kaçkarların Zirvesinde Doğa Harikası: Avusor Yaylası ve Gölü
Fotoğraf: Ali Kemal Atik

Kaçkarların Zirvesinde Doğa Harikası: Avusor Yaylası ve Gölü
Fotoğraf: Ali Kemal Atik

Kaçkarların Zirvesinde Doğa Harikası: Avusor Yaylası ve Gölü
Fotoğraf: Ali Kemal Atik

Öne çıkanlar

instagram_banner

Türkiye’den, dünyadan, havadan, karadan, hayatın tam merkezinden en güçlü kareler Instagram hesabımızda. Takip edin.

En Yeniler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet