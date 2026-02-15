Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,087.70
BTC/USDT
70,290.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo

Fotoğraf
İsveç'te kuzey ışıkları görüldü

İsveç'te kuzey ışıkları görüldü

15.02.2026

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), İsveç'in kuzey bölgesinde yer alan Umea kenti yakınlarındaki Backsjön bölgesinde görüldü. (Metin Aktaş - Anadolu Ajansı)

İsveç'te kuzey ışıkları görüldü
Fotoğraf: Metin Aktaş

İsveç'te kuzey ışıkları görüldü
Fotoğraf: Metin Aktaş

İsveç'te kuzey ışıkları görüldü
Fotoğraf: Metin Aktaş

İsveç'te kuzey ışıkları görüldü
Fotoğraf: Metin Aktaş

İsveç'te kuzey ışıkları görüldü
Fotoğraf: Metin Aktaş

İsveç'te kuzey ışıkları görüldü
Fotoğraf: Metin Aktaş

İsveç'te kuzey ışıkları görüldü
Fotoğraf: Metin Aktaş

İsveç'te kuzey ışıkları görüldü
Fotoğraf: Metin Aktaş

İsveç'te kuzey ışıkları görüldü
Fotoğraf: Metin Aktaş

İsveç'te kuzey ışıkları görüldü
Fotoğraf: Metin Aktaş

İsveç'te kuzey ışıkları görüldü
Fotoğraf: Metin Aktaş

İsveç'te kuzey ışıkları görüldü
Fotoğraf: Metin Aktaş

İsveç'te kuzey ışıkları görüldü
Fotoğraf: Metin Aktaş

İsveç'te kuzey ışıkları görüldü
Fotoğraf: Metin Aktaş

İsveç'te kuzey ışıkları görüldü
Fotoğraf: Metin Aktaş

İsveç'te kuzey ışıkları görüldü
Fotoğraf: Metin Aktaş

İsveç'te kuzey ışıkları görüldü
Fotoğraf: Metin Aktaş

İsveç'te kuzey ışıkları görüldü
Fotoğraf: Metin Aktaş

İsveç'te kuzey ışıkları görüldü
Fotoğraf: Metin Aktaş

Öne çıkanlar

instagram_banner

Türkiye’den, dünyadan, havadan, karadan, hayatın tam merkezinden en güçlü kareler Instagram hesabımızda. Takip edin.

En Yeniler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet