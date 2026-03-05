Dolar
Fotoğraf
Hatay’da meyve ağaçları çiçek açtı

Hatay’da meyve ağaçları çiçek açtı

05.03.2026

Hatay’da badem, kayısı ve şeftali ağaçlarının çiçeklenmesiyle tarım arazileri renklendi. Pembenin ve beyazın tonlarıyla kaplanan bahçeler ile yeşeren tarlalar baharın gelişini müjdeledi.

Hatay’da meyve ağaçları çiçek açtı
Fotoğraf: Mehmet Aslan

Çiçeklenme dönemi verimin en önemli habercisi olarak değerlendirilirken ortaya çıkan manzara doğanın canlanmasını ve bölgenin tarımsal zenginliğini gözler önüne serdi.

Hatay’da meyve ağaçları çiçek açtı
Fotoğraf: Mehmet Aslan

Hatay’da meyve ağaçları çiçek açtı
Fotoğraf: Mehmet Aslan

Hatay’da meyve ağaçları çiçek açtı
Fotoğraf: Mehmet Aslan

Hatay’da meyve ağaçları çiçek açtı
Fotoğraf: Mehmet Aslan

Hatay’da meyve ağaçları çiçek açtı
Fotoğraf: Mehmet Aslan

Hatay’da meyve ağaçları çiçek açtı
Fotoğraf: Mehmet Aslan

