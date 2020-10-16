"Meşe ağacından mangal kömürüne" emeğin öyküsü
Geçimini mangal kömürü üretimiyle kazanan torakçılar, ateş başında verdikleri zahmetli mücadeleyle meşe ağacını mangal kömürüne dönüştürüyor. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Uğurlu köyünde yaşayan aileler, odun kömürü mesaisine günün ilk ışıklarıyla başlıyor. ( Mehmet Kaman - Anadolu Ajansı )
Suriye'nin İdlib ilinde çiftçilerin katılımıyla Nar Festivali gerçekleştirildi. Derkuş köyünde düzenlenen festival kapsamında, bir balıkçı Asi Nehri'ne ağ attı. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
Ermenistan tarafından yaklaşık 30 yıl önce toprakları işgal edilen Dağlık Karabağlı Azerbaycanlıların memleketlerine dönme umutları işgal altındaki toprakların bazılarının geri alınmasıyla daha da güçlendi. Terter kentinde ikamet eden ve aslen Karabağ bölgesinden olan Dilara Abbasov da (fotoğrafta) işgalin sona ermesinden sonra doğduğu ve yıllardır görmediği Ağdere'ye gitmek isteyenler arasında bulunuyor. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
Mimar Sinan'ın, Kanuni Sultan Süleyman tarafından verilen anahtarla, devletin ileri gelenlerinin bulunduğu bir törende dualarla "Ya Fettah" diyerek 15 Ekim 1557'de açtığı Süleymaniye Külliyesi, 463 yıldır ihtişamını koruyor. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
Çankırı'da çiftçilerin hasat ettikten sonra brandaların üzerine serip kuruttuğu çeltik, fabrikalarda kabuğundan ayrılıp pirinç oluyor. ( Muhammed Kaygın - Anadolu Ajansı )
WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington'da Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları ve Dağlık Karabağ'ı işgali protesto edildi. ( Yasin Öztürk - Anadolu Ajansı )
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında Sırbistan ile karşılaştı. Bir pozisyonda milli futbolcu Mahmut Tekdemir (14), rakibi Sasa Lukic (16) ile mücadele etti. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )
Rusya'nın başkenti Moskova'da doğa, sonbaharın gelmesiyle sarının tonlarına büründü. Ağaçlardaki yaprakların adeta altın sarısına dönüşmesi nedeniyle halk arasında ''altın bahar'' olarak anılan mevsim, Moskova nehrinin kıyısındaki ''Kolomenskaya'' parkını bambaşka bir güzelliğe büründürüyor. Sonbahar renklerinin yansıdığı nehrin üzerinde uçuşan kuşlar, parkı ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Tayland'da hükümet karşıtı binlerce gösterici başkent Bangkok'ta gösteri düzenledi. Yoğun güvenlik önlemlerine ve karşıt görüşlü grupların tacizlerine rağmen göstericiler, Bangkok Demokrasi Anıtı'ndan Başbakan Prayut Çan-oça'nın ofisinin bulunduğu Hükümet Binası'na yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında polisin kurduğu iki kontrol noktasını geçen göstericiler, üçüncü kontrol noktasında durduruldu. ( Stringer - Anadolu Ajansı )
Etiyopya'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde günlük yaşamlarını sürdürüyor. Başkent Addis Ababa'daki Etiyopyalılar, virüsten korunmak için maske takarak sokağa çıkıyor. ( Minasse Wondimu Hailu - Anadolu Ajansı )
İkinci dalganın yaşandığı Avrupa’da günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında rekor seviyelere ulaşan artış sürerken, can kayıpları da gün geçtikçe artıyor. Polonya’da virüs kaynaklı günlük can kaybı mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı. Son 24 saatte virüs nedeniyle 116 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 526 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 141 bin 804’e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 217’ye çıktı. Krakow'da, koruyucu elbise giyen sağlık ekipleri, sürücülere PCR olarak adlandırılan Kovid-19 testi yapıyor. ( Omar Marques - Anadolu Ajansı )
Almanya'nın başkenti Berlin'de, Yunanistan'daki sığınmacıların Almanya'ya girişlerinin kolaylaştırılmasını talep eden bir grup protestocu, Almanya İçişleri Bakanlığı önünde gösteri düzenledi. Göstericiler, İçişleri Bakanı Seehofer'in maskesini takarak, bakanın istifasını talep eden pankartlar açtı. Polis gösteride güvenlik önlemi aldı. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Terter kentinde sivillere yönelik saldırıları takip eden Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) ekibini hedef aldı. Saldırıda gazetecileri taşıyan aracın şoförü yaralandı, araçta hasar oluştu. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
Çevreci grup Extinction Rebellion üyeleri, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Saint Germain Bulvarı'nda, protesto gösterisi düzenledi. Bulvarı kapatan göstericiler, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
İngiltere Başbakanı Boris Johnson (önde), Maliye Bakanı Richi Sunak (arkada) ile birlikte, bakanlar kurulu toplantısına katılmak üzere başkent Londra'daki Downing Street’teki Başbakanlık Ofisi'nden ayrıldı. ( Tayfun Salcı - Anadolu Ajansı )
Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin, başkent Trablus'a saldırılarından geride kalan patlayıcıları temizleme ve imha çalışmalarına devam ediyor. Libya Ordusu Askeri Mühendislik Müdürlüğüne bağlı ekipler, sivil yerleşimlerden temizlenen 22 tonluk mühimmatı, Trablus'un 75 kilometre güneyindeki El-Hira askeri bölgesinde fünye düzeneği ile uzaktan kontrollü bir şekilde patlattı. ( Hazem Turkia - Anadolu Ajansı )
Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Terter kentinde, defin için mezarlıkta bulunanları vurması sonucu ölen siviller toprağa verildi. Cenaze töreni, mezarlığa ikinci saldırı yapılması ihtimalinin önüne geçmek için tedbir amaçlı akşam yapıldı. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
Diyarbakır'da yer alan Karacadağ'da kraterlerden çıkan lavların oluşturduğu dağın eteklerindeki engebeli alan, doğa ve bisiklet tutkunlarını ağırlıyor. 120 kilometrelik bazalt plato, pandemide bisiklet ve doğa tutkunları için izole rota oldu. ( Bestami Bodruk - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da mühendis girişimciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, yüzü bir balon şeklinde kaplayarak nefes almayı kolaylaştıracak yeni bir kask ürettiler. Astronotların kullandığı kasklara benzerliği bulunan 650 gram ağırlığındaki bu ürün, filtreli ve yaklaşık 6 saat çalışan bir lityum pil ile çalışıyor. Ürün dış görünüşü itibariyle de çocuklar tarafından da ilgi gördü. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da akşam saatlerinde beliren hilal, Büyük Çamlıca Camisi ile güzel görüntü oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
Endonezya'nın en büyük havayolu şirketlerinden Garuda Indonesia, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı düzenlenen kampanya kapsamında uçaklarından bazılarına maske giydirdi. Tangerang kentindeki Soekarno-Hatta Havalimanı'nda bulunan uçakların burun kısımlarında maske kullanımına dikkat çekmek için özel boyamalar yapıldı. ( Anton Raharjo - Anadolu Ajansı )
İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox partisinin sempatizanları, sol koalisyon hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele politikasına karşı başkent Madrid sokaklarında araç konvoyları oluşturarak gösteri yaptı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'deki Srinagar şehrinde bulunan Barzulla bölgesinde, Hint güvenlik güçlerine bağlı milis güçler ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmada aralarında en üst komutanın da bulunduğu iki milis hayatını kaybetti. ( Faisal Khan - Anadolu Ajansı )
Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Karadeniz sahilinde yer alan Abana ilçesinde balıkçıların, özellikle palamutun bol olduğu, bereketli geçen av nedeniyle yüzleri gülüyor. ( Semih Yüksel - Anadolu Ajansı )
Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime ara veren okullar, kısmen yeniden açıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk etapta 4, 8 ve 12. sınıflarda ders verileceği belirtilirken, başkent Nairobi'deki gecekondu mahallelerinde oturan öğrenciler, maske takıp sosyal mesafe kurallarına uyarak ders başı yaptı. ( Billy Mutai - Anadolu Ajansı )
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Miami Heat'i 106-93 mağlup eden Los Angeles Lakers, seriyi 4-2 kazanarak 10 yıl aranın ardından NBA tarihindeki 17. şampiyonluğunu elde etti. Los Angeles Lakers oyucuları karşılaşmanın ardından Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde Larry O'Brien kupasıyla şampiyonluğu kutladı. Karşılaşmayı ''triple-double'' yaparak tamamlayan all-star LeBron James, final serisinin en iyi oyuncu ödülünü (MVP) 4. kez kazandı. ( Erik S. Lesser/EPA - Anadolu Ajansı )
İzmir ve Manisa'da çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlar, dikilecek yeni fidanlar için hazırlanıyor. Yanan ağaçların kesilerek yangının izlerinin silindiği alanlarda, toprağın hazır hale getirilmesinin ardından ilk fidanlar dikilecek. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Türkiye'de bal üretiminin önemli merkezlerinden Kars'ta, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle bal üreticileri arıları erken kışlatmaya başladı. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )
Türkiye'de gün batımının en güzel izlendiği şehirlerden biri olan Van'da, güneşin batışı sırasındaki kızıllık, Erçek Gölü'ne yansıdı. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )
Çevreci grup Extinction Rebellion üyeleri, Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Eiffel Kulesi'nde, üzerinde 'Rebel' (İsyancı) yazılı dev bir pankart açarak protesto gösterisi düzenledi. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Didim ilçesinde kıyıya yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Panayır Adası, tur düzenleyen teknelerin uğrak noktalarından biri olarak biliniyor. Üzerinde yerleşim olmayan Ada, yeşilliği ve suyunun berraklığıyla dikkati çekiyor. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )
Diyarbakır'da yer alan Karacadağ'da kraterlerden çıkan lavların oluşturduğu dağın eteklerindeki engebeli alan, doğa ve bisiklet tutkunlarını ağırlıyor. 120 kilometrelik bazalt plato, pandemide bisiklet ve doğa tutkunları için izole rota oldu. ( Bestami Bodruk - Anadolu Ajansı )
Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 5 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
İsrail'de hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetemediği gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifasını isteyen halk, Tel Aviv sokaklarında yürüyüş düzenledi. Karantina gerekçesiyle getirilen kısıtlamalara rağmen yürüyüş yapan göstericiler, Netanyahu'yu kastederek "suç başbakanı" yazılı pankartlar taşıyarak, İsrail Başbakanı'nı istifaya davet eden sloganlar atıldı. İsrail güvenlik güçleri, yürüyüş yapan göstericilere müdahale etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
Düzce Safari Off-Road Kulübünce (DÜSOF) 19. Geleneksel Off-Road Şenlikleri düzenlendi.Türkiye'nin 30 ilinden 70 araç ve 140 sürücü, Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Yörükler Yaylası'nda hazırlanan özel parkurda yarıştı. Orman içerisinde çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sürücülerin çoğu, çamura saplandıkları su havuzlarından çıkma mücadelesi verdi. Bazı araçların parkurda devrildiği görüldü. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Polonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasında, günlük vaka sayısının 4 binlere yaklaşmasının ardından hükümet koruyucu maske takma zorunluluğu getirdi. Krakov kentinde maske takma yasağına karşı olan vatandaşlar, Kovid-19 tedbirlerini protesto etti. ( Omar Marques - Anadolu Ajansı )
Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkesin ardından, çatışmalar sırasında en çok saldırıya maruz kalan Terter'de sivillerin yaşadığı bölgelerdeki yıkım da gün yüzüne çıktı. Saldırılara maruz kalmadan evlerindeki hasarları tespit etmek isteyen Terterliler, 27 Eylül'den sonra ilk defa kentte gelebildi. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplan bir grup Filistinli, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etti. İsrail askerlerinin müdahalesi üzerine göstericiler, lastik yakarak karşılık verdi. ( Mamoun Wazwaz - Anadolu Ajansı )
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ege Bölgesi'nde plaj ve sahillerde yoğunluk yaşanıyor. Didim'deki Altınkum Plajı'nda (fotoğrafta) yaz aylarını aratmayan hareketlilik yaşandı. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara ile Sivas Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Başkent Kupası maçında, MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor, karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Demir Grup Sivasspor'dan Hakan Arslan (sağda) rakibi ile mücadele etti. ( Erçin Top - Anadolu Ajansı )
Hatay'ın Belen ilçe merkezinde, binalara yakın bölgede yeniden yükselen alevlere müdahale ediliyor. ( Ozan Efeoğlu - Anadolu Ajansı )
Gazze Şeridi'nde Ağustos ayı sonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen yüz yüze eğitime, belirli bölgelerde lise son sınıf olan 12. sınıflar için bugün yeniden başladı. Han Yunus kentindeki öğrenciler, maske takıp ve sosyal mesafe kuralına uyarak ders başı yaptı ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Ermenistan tarafından yaklaşık 30 yıl önce toprakları işgal edilen Dağlık Karabağlı Azerbaycanlıların memleketlerine dönme umutları işgal altındaki toprakların bazılarının geri alınmasıyla daha da güçlendi. Doğduğu topraklara geri dönmek isteyen Karabağlılardan biri, Terter sakini 70 yaşındaki Ali Memedov (ortada), AA muhabirine 1992'de Karabağ'ın Kelbecer kentinde silahlı Ermeni grupların saldırıları nedeniyle annesini ve kardeşini kaybettiğini söyledi. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde bulunan ayı barınağında ayılara, kış uykusu öncesi özel bakım ve beslenme programları uygulanıyor. Bursa 2. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak açılan Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde ülkenin dört bir tarafından çeşitli sebeplerde getirilen 69 ayı yer alıyor. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
Bitlis Eren Üniversitesinde görev yapan Doktor Öğretim Üyesi Cihan Önen, astrofotoğrafçılık (uzay fotoğrafçılığı) alanında kendini geliştirmek ve yıldızları görüntüleyebilmek için 6 yıldır Bitlis'in dağlarında uzay fotoğrafları çekiyor. ( Ahmet Okur - Anadolu Ajansı )
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceyle Kars'ta kaydedildi. Kars'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle araçların camları kırağıyla kaplandı. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )
Şili'de gerçekleşen hükûmet karşıtı protestolarda polis müdahelesi sırasında 16 yaşındaki bir göstericinin nehir üzerindeki köprüden aşağı itildiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine gösteriler yeniden alevlendi. Başkent Santiago'daki Plaza Italia Meydanı'nda toplanan göstericiler hükümet karşıtı eylem yaptı. Gösteriye tazyikli su ve biber gazı ile müdahale eden güvenlik güçlerine, göstericiler ateş yakarak karşılık verdi. ( Cristobal Vogel - Anadolu Ajansı )
Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 5 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
Almanya’nın başkenti Berlin’de aşırı solcuların işgal ettiği ve bir süredir terk etmemekte direndiği bina polis müdahalesiyle tahliye edildi. Liebigstrasse’deki binanın tahliyesinin ardından yüzlerce kişi binanın tahliye edilmesini protesto etti. Şehir merkezindeki Monbijou Park’ta toplanan grup yaklaşık 10 kilometre yürüdü. Grup ve polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Polis bazı göstericileri gözaltına aldı. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Esenler Belediyesinin 2020-2021 yılı "Yunus Emre Kültür Sanat Sezonu" düzenlenen etkinlikle açıldı. Toplam 600 kişilik salonda, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 200 kişinin katıldığı program sonunda Mazhar Alanson da hayranlarıyla bir araya geldi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
Bir grup Filistinli, İsrail güçlerinin engelleme çabalarına rağmen yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Decan köyü kırsalına zeytin ağacı dikmek için toplandı. İsrail güçleri, Filistinli gruba göz yaşartıcı gazla saldırdı. ( Issam Rimawi - Anadolu Ajansı )
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Nilüfer Belediyespor ile Çan Gençlik Kalespor, TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Nilüfer Belediyesporlu Yasemin Yıldırım (18), bir pozisyonda Çan Gençlik Kalesporlu Sıla Çalışkan (17) ile mücadele etti. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
Tunuslu sanatçı Safvan Milad, Arap hat sanatını birbirinden güzel renklerle buluşturarak, duvarlara ve kubbelere ruh kazandırıyor. Arap hat sanatını anlam dolu renklerle süslemeyi ve harflere canlı bir ritim vermeyi seçen sanatçı, tarihi Kayravan şehrinin kültürel hafızasını ve Arap kimliğini temsil eden hat sanatını gelecek nesillere aktarmak istiyor. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )
Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir aydan fazla kapalı kaldıktan sonra 4 Ekim'de ibadete açılan camiler, ilk cuma namazı öncesi dezenfekte edildi. Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı ekipleri de Han Yunus kentindeki Büyük Ömer Camisi'ni (Ulu Camii) dezenfekte etti. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
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İtalya'daki Azerbaycan Türkleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırısını protesto etti