Fotoğraf: Juancho Torres

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da mühendis girişimciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, yüzü bir balon şeklinde kaplayarak nefes almayı kolaylaştıracak yeni bir kask ürettiler. Astronotların kullandığı kasklara benzerliği bulunan 650 gram ağırlığındaki bu ürün, filtreli ve yaklaşık 6 saat çalışan bir lityum pil ile çalışıyor. Ürün dış görünüşü itibariyle de çocuklar tarafından da ilgi gördü. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )