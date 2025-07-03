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Aylak leylekler Bursa semalarında

Aylak leylekler Bursa semalarında

03.07.2025

Leyleklerin göç rotası üzerinde yer alan Bursa, her yıl yüzlerce leyleği ağırlıyor.

Aylak leylekler Bursa semalarında
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bu leylekler arasında, henüz üreme olgunluğuna erişmemiş ve "aylak" olarak adlandırılan leylekler, yaz boyunca tarım arazilerinde ve su kenarlarında besleniyor.

Aylak leylekler Bursa semalarında
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Akşam olduğunda ise ağaçlarda birlikte konaklıyorlar. Çevredeki ağaçlar, her akşam birçok aylak leyleğe ev sahipliği yapıyor. (Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı)

Aylak leylekler Bursa semalarında
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Aylak leylekler Bursa semalarında
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Aylak leylekler Bursa semalarında
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Aylak leylekler Bursa semalarında
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Aylak leylekler Bursa semalarında
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Aylak leylekler Bursa semalarında
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Aylak leylekler Bursa semalarında
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Aylak leylekler Bursa semalarında
Fotoğraf: Alper Tüydeş

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