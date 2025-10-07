Dolar
Fotoğraf
Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu

07.10.2025

Ordu’da geçmişte çöplük olarak kullanılan alan, doğaya yeniden kazandırılması amacıyla toprakla kapatılıp ağaçlandırıldı. Yıllar içinde ekosistemin kendini yenilemesiyle bölge, 100’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapar hale geldi. Kentte çevre yatırımlarıyla geri kazanılan alanın, kuş gözlemcilerinin uğrak noktalarından biri haline gelmesi bekleniyor. Bölgedeki türler arasında hazar sumrusu da yer alıyor. (Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı)

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında kızılkuyruk da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında leş kargası da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında ak gerdanlı ötleğen da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında gri balıkçıl ve alaca balıkçıllar da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında gri balıkçıllar da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında sığır balıkçılı (solda) ve karabataklar (sağda) da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında kuyrukkakan da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında çıkrıkçın ördekleri de yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında küçük balaban da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında çıkrıkçın da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında ibibik de yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında karabatak da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında gece balıkçılı da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında boz ötleğen de yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında poyrazkuşu da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında ağaç serçeleri de yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında döğüşkenkuş da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında sığır balıkçılı ve uzunbacaklar da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında kirazkuşu da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında kuyrukkakan da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında erguvani balıkçıl da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında sarı kuyruksallayan da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında gümüş martı da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında erguvani balıkçıl da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında kuyrukkakan da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında gri balıkçıl da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında kara alınlı örümcekkuşu da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında söğütbülbülü de yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında benekli sinekkapan da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında küçük ak balıkçıllar da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında kır incirkuşu da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında kara alınlı örümcekkuşu da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında kızıl sırtlı örümcekkuşu da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında kara alınlı örümcekkuşu da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında çayır taş kuşu da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında gece balıkçılı da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında gece balıkçılı da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında gece balıkçılı da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında söğütbülbülü de yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında delice doğan da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında gece balıkçılı da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında benekli sinekkapan da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında gökkuzgun da yer alıyor.

Doğaya nefes: Ordu’da ağaçlandırılan alan kuşlara yuva oldu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Bölgedeki türler arasında kızılkuyruk da yer alıyor.

