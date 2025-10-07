Ordu’da geçmişte çöplük olarak kullanılan alan, doğaya yeniden kazandırılması amacıyla toprakla kapatılıp ağaçlandırıldı. Yıllar içinde ekosistemin kendini yenilemesiyle bölge, 100’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapar hale geldi. Kentte çevre yatırımlarıyla geri kazanılan alanın, kuş gözlemcilerinin uğrak noktalarından biri haline gelmesi bekleniyor. Bölgedeki türler arasında hazar sumrusu da yer alıyor. (Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı)
Bölgedeki türler arasında kızılkuyruk da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında leş kargası da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında ak gerdanlı ötleğen da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında gri balıkçıl ve alaca balıkçıllar da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında gri balıkçıllar da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında sığır balıkçılı (solda) ve karabataklar (sağda) da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında kuyrukkakan da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında çıkrıkçın ördekleri de yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında küçük balaban da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında çıkrıkçın da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında ibibik de yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında karabatak da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında gece balıkçılı da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında boz ötleğen de yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında poyrazkuşu da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında ağaç serçeleri de yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında döğüşkenkuş da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında sığır balıkçılı ve uzunbacaklar da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında kirazkuşu da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında kuyrukkakan da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında erguvani balıkçıl da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında sarı kuyruksallayan da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında gümüş martı da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında erguvani balıkçıl da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında kuyrukkakan da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında gri balıkçıl da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında kara alınlı örümcekkuşu da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında söğütbülbülü de yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında benekli sinekkapan da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında küçük ak balıkçıllar da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında kır incirkuşu da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında kara alınlı örümcekkuşu da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında kızıl sırtlı örümcekkuşu da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında kara alınlı örümcekkuşu da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında çayır taş kuşu da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında gece balıkçılı da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında gece balıkçılı da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında gece balıkçılı da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında söğütbülbülü de yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında delice doğan da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında gece balıkçılı da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında benekli sinekkapan da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında gökkuzgun da yer alıyor.
Bölgedeki türler arasında kızılkuyruk da yer alıyor.
