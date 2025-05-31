Doğal yaşamın dikkat çeken türleri arasında bulunan papağanlar, parlak tüyleri ve taklit yetenekleri sayesinde yüzyıllardır insanların ilgisini çekmeye devam ediyor.
Dünya genelinde 400’e yakın türü bulunan papağanların; kaçak avlanma, yasa dışı ticaret ve habitat kaybı gibi tehditler nedeniyle önemli bir kısmının nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya geldi.
Uluslararası yardım kuruluşu ''Dünya Papağan Vakfı (World Parrot Trust)'', popülasyonlarının korunmasına dikkat çekmek amacıyla 31 Mayıs’ı ''Dünya Papağan Günü'' ilan etti.
2014 yılından bu yana her yıl kutlanan bu özel günde, papağan türlerinin karşı karşıya kaldığı tehditler için farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde yer alan Tropikal Kelebek Bahçesi'ndeki egzotik kuş türleri arasında makav cinsi papağan da bulunuyor. (Cem Genco - Anadolu Ajansı)