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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş'ta "Lisanslı Depoculuk Açılış Töreni"nde konuşuyor.
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Doğanın renkli kanatları: "Papağanlar"

Doğanın renkli kanatları: "Papağanlar"

31.05.2025

Doğal yaşamın dikkat çeken türleri arasında bulunan papağanlar, parlak tüyleri ve taklit yetenekleri sayesinde yüzyıllardır insanların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Doğanın renkli kanatları: "Papağanlar"
Fotoğraf: Cem Genco

Dünya genelinde 400’e yakın türü bulunan papağanların; kaçak avlanma, yasa dışı ticaret ve habitat kaybı gibi tehditler nedeniyle önemli bir kısmının nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

Doğanın renkli kanatları: "Papağanlar"
Fotoğraf: Cem Genco

Uluslararası yardım kuruluşu ''Dünya Papağan Vakfı (World Parrot Trust)'', popülasyonlarının korunmasına dikkat çekmek amacıyla 31 Mayıs’ı ''Dünya Papağan Günü'' ilan etti.

Doğanın renkli kanatları: "Papağanlar"
Fotoğraf: Cem Genco

2014 yılından bu yana her yıl kutlanan bu özel günde, papağan türlerinin karşı karşıya kaldığı tehditler için farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Doğanın renkli kanatları: "Papağanlar"
Fotoğraf: Cem Genco

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yer alan Tropikal Kelebek Bahçesi'ndeki egzotik kuş türleri arasında makav cinsi papağan da bulunuyor. (Cem Genco - Anadolu Ajansı)

Doğanın renkli kanatları: "Papağanlar"
Fotoğraf: Cem Genco

Doğanın renkli kanatları: "Papağanlar"
Fotoğraf: Cem Genco

Doğanın renkli kanatları: "Papağanlar"
Fotoğraf: Cem Genco

Doğanın renkli kanatları: "Papağanlar"
Fotoğraf: Cem Genco

Doğanın renkli kanatları: "Papağanlar"
Fotoğraf: Cem Genco

Doğanın renkli kanatları: "Papağanlar"
Fotoğraf: Cem Genco

Doğanın renkli kanatları: "Papağanlar"
Fotoğraf: Cem Genco

Doğanın renkli kanatları: "Papağanlar"
Fotoğraf: Cem Genco

Doğanın renkli kanatları: "Papağanlar"
Fotoğraf: Cem Genco

Doğanın renkli kanatları: "Papağanlar"
Fotoğraf: Cem Genco

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