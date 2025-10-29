Dolar
41.94
Euro
48.87
Altın
4,025.10
ETH/USDT
3,997.60
BTC/USDT
113,017.00
BIST 100
10,871.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo

Fotoğraf
Deniz polisleri 29 Ekim'i su altında bayrak açarak kutladı

Deniz polisleri 29 Ekim'i su altında bayrak açarak kutladı

29.10.2025

İzmir Deniz Polisi’ne bağlı kurbağa adamlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çeşme açıklarında, 2004 yılında Aliağa’ya söküm için götürülürken batan Monem gemisine dalarak Türk bayrağı açtı.

Deniz polisleri 29 Ekim'i su altında bayrak açarak kutladı
Fotoğraf: Lokman İlhan

Deniz polisleri 29 Ekim'i su altında bayrak açarak kutladı
Fotoğraf: Servet Ülkü

Deniz polisleri 29 Ekim'i su altında bayrak açarak kutladı
Fotoğraf: Lokman İlhan

Deniz polisleri 29 Ekim'i su altında bayrak açarak kutladı
Fotoğraf: Lokman İlhan

Deniz polisleri 29 Ekim'i su altında bayrak açarak kutladı
Fotoğraf: Servet Ülkü

Deniz polisleri 29 Ekim'i su altında bayrak açarak kutladı
Fotoğraf: Lokman İlhan

Öne çıkanlar

instagram_banner

Türkiye’den, dünyadan, havadan, karadan, hayatın tam merkezinden en güçlü kareler Instagram hesabımızda. Takip edin.

En Yeniler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet