Fotoğraf
Karadeniz yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu

Karadeniz yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu

28.10.2025

Trabzon ve Artvin yaylalarında sonbaharın gelmesiyle, ağaçlarda yeşilin yerini sarı, turuncu ve kızıl tonları aldı.

Karadeniz yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Fatih Akçay

Havanın soğumasıyla bazı yaylalarda sis bulutları da etkili olurken, renkli doğa ile sisin buluşması, güzel görüntüler oluşturdu.

Karadeniz yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Fatih Akçay

Karadeniz’in yüksek kesimlerindeki yaylalar, güz mevsiminin tüm renkleriyle sonbaharda da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. ( Fatih Akçay - Anadolu Ajansı )

Karadeniz yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Fatih Akçay

Karadeniz yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Fatih Akçay

Karadeniz yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Fatih Akçay

Karadeniz yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Fatih Akçay

Karadeniz yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Fatih Akçay

Karadeniz yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Fatih Akçay

Karadeniz yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Fatih Akçay

Karadeniz yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Fatih Akçay

Karadeniz yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Fatih Akçay

Karadeniz yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Fatih Akçay

Karadeniz yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Fatih Akçay

Karadeniz yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Fatih Akçay

Karadeniz yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu
Fotoğraf: Fatih Akçay

