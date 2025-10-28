Trabzon ve Artvin yaylalarında sonbaharın gelmesiyle, ağaçlarda yeşilin yerini sarı, turuncu ve kızıl tonları aldı.
Havanın soğumasıyla bazı yaylalarda sis bulutları da etkili olurken, renkli doğa ile sisin buluşması, güzel görüntüler oluşturdu.
Karadeniz’in yüksek kesimlerindeki yaylalar, güz mevsiminin tüm renkleriyle sonbaharda da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. ( Fatih Akçay - Anadolu Ajansı )
