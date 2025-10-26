Dolar
Fotoğraf
İsrail, Filistinlileri kendi topraklarında çadırlarda yaşamaya mahkum etti

İsrail, Filistinlileri kendi topraklarında çadırlarda yaşamaya mahkum etti

26.10.2025

​İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'deki binaların çoğu yıkıldı yada ağır hasar gördü.

İsrail, Filistinlileri kendi topraklarında çadırlarda yaşamaya mahkum etti
Fotoğraf: Mohammed Nassar

​Evleri yıkılan ve alternatif barınak bulamayan binlerce Filistinli, derme çatma çadırlarda yaşamaya devam ediyor.

İsrail, Filistinlileri kendi topraklarında çadırlarda yaşamaya mahkum etti
Fotoğraf: Mohammed Nassar

​Evlerini kaybeden binlerce Filistinli, Deyr Balah kentindeki çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor. (Mohammed Nassar - Anadolu Ajansı)

İsrail, Filistinlileri kendi topraklarında çadırlarda yaşamaya mahkum etti
Fotoğraf: Mohammed Nassar

İsrail, Filistinlileri kendi topraklarında çadırlarda yaşamaya mahkum etti
Fotoğraf: Mohammed Nassar

İsrail, Filistinlileri kendi topraklarında çadırlarda yaşamaya mahkum etti
Fotoğraf: Mohammed Nassar

İsrail, Filistinlileri kendi topraklarında çadırlarda yaşamaya mahkum etti
Fotoğraf: Mohammed Nassar

İsrail, Filistinlileri kendi topraklarında çadırlarda yaşamaya mahkum etti
Fotoğraf: Mohammed Nassar

İsrail, Filistinlileri kendi topraklarında çadırlarda yaşamaya mahkum etti
Fotoğraf: Mohammed Nassar

