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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

15.07.2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 Temmuz zaferini bir sanat başyapıtı ile ölümsüzleştirmek amacıyla gerçekleştirilen "En Uzun Gece" destanının ilk temsiline katıldı. (TCCB / Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Fotoğraf: TCCB / Murat Kula

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Fotoğraf: TCCB / Mustafa Kamacı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Fotoğraf: TCCB / Mustafa Kamacı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

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