Bitlis'in Hizan ilçesinde yüzyıllara meydan okuyan taş evler

08.10.2025

Bitlis’in Hizan ilçesinde yüzyıllara meydan okuyan taş evler

08.10.2025

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı köylerde bulunan 300 yıllık taş ve ahşap yapılardan oluşan 2-3 katlı evler, mimari dokusunu koruyarak günümüze kadar ulaşmayı başardı. (Mustafa Kılıç - Anadolu Ajansı)

Bitlis’in Hizan ilçesinde yüzyıllara meydan okuyan taş evler
Fotoğraf: Mustafa Kılıç

Derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulu tarihi evler, taş işçiliği ve geleneksel yapısıyla dikkat çekerken turistlerin, fotoğraf tutkunlarının ve doğa yürüyüşçülerinin ilgisini çekiyor.

Bitlis’in Hizan ilçesinde yüzyıllara meydan okuyan taş evler
Fotoğraf: Mustafa Kılıç

Yığma taşlardan inşa edilen, dar sokakları, ahşap kapıları, bağ ve bahçeleriyle köyler, ilçeye farklı bir doku katıyor.

Bitlis’in Hizan ilçesinde yüzyıllara meydan okuyan taş evler
Fotoğraf: Mustafa Kılıç

Bitlis’in Hizan ilçesinde yüzyıllara meydan okuyan taş evler
Fotoğraf: Mustafa Kılıç

Bitlis’in Hizan ilçesinde yüzyıllara meydan okuyan taş evler
Fotoğraf: Mustafa Kılıç

Bitlis’in Hizan ilçesinde yüzyıllara meydan okuyan taş evler
Fotoğraf: Mustafa Kılıç

Bitlis’in Hizan ilçesinde yüzyıllara meydan okuyan taş evler
Fotoğraf: Mustafa Kılıç

Bitlis’in Hizan ilçesinde yüzyıllara meydan okuyan taş evler
Fotoğraf: Mustafa Kılıç

Bitlis’in Hizan ilçesinde yüzyıllara meydan okuyan taş evler
Fotoğraf: Mustafa Kılıç

Bitlis’in Hizan ilçesinde yüzyıllara meydan okuyan taş evler
Fotoğraf: Mustafa Kılıç

Bitlis’in Hizan ilçesinde yüzyıllara meydan okuyan taş evler
Fotoğraf: Mustafa Kılıç

Bitlis’in Hizan ilçesinde yüzyıllara meydan okuyan taş evler
Fotoğraf: Mustafa Kılıç

Bitlis’in Hizan ilçesinde yüzyıllara meydan okuyan taş evler
Fotoğraf: Mustafa Kılıç

Bitlis’in Hizan ilçesinde yüzyıllara meydan okuyan taş evler
Fotoğraf: Mustafa Kılıç

Bitlis’in Hizan ilçesinde yüzyıllara meydan okuyan taş evler
Fotoğraf: Mustafa Kılıç

