Belediyelerin temel hizmet vermekte zorlandığı Gazze'de 700 bin ton atık, insan sağlığını tehdit ediyor
Gazze Şeridi’ndeki belediyelerin, altyapıda meydana gelen yıkımın yanı sıra yakıt ve ekipman eksikliği nedeniyle temel hizmetleri bile veremediği; bu yüzden çöplüklerde biriken yaklaşık 700 bin ton atığın halk sağlığını tehdit ettiği belirtiliyor.
Gazze kentinin Şeyh Rıdvan bölgesindeki atık arıtma tesislerinin hizmet dışı kalması sonucu oluşan atık suların, çadırlarda yaşayan yerinden edilmiş Filistinliler için ciddi bir tehlike oluşturduğu ve salgın hastalık riskini artırdığı ifade ediliyor. ( Anas Zeyad Fteha - Anadolu Ajansı )
