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Fotoğraf
Artvin’in yaylaları yeşilin farklı tonlarıyla doğaseverleri ağırlıyor

Artvin’in yaylaları yeşilin farklı tonlarıyla doğaseverleri ağırlıyor

26.06.2025

Artvin’in Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde yer alan yaylalar, yeşilin farklı tonlarıyla çevrili doğal yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Artvin’in yaylaları yeşilin farklı tonlarıyla doğaseverleri ağırlıyor
Fotoğraf: Ali Fatih Akçay

Yaz aylarında özellikle doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılık faaliyetleri için tercih edilen yaylalar, hem yerli hem de yabancı turistlerin ziyaret ettiği noktalardan biri haline geldi.

Artvin’in yaylaları yeşilin farklı tonlarıyla doğaseverleri ağırlıyor
Fotoğraf: Ali Fatih Akçay

Bölgeye gelen doğaseverler, zengin bitki örtüsü ve serin yayla havası eşliğinde doğayla iç içe zaman geçiriyor.

Artvin’in yaylaları yeşilin farklı tonlarıyla doğaseverleri ağırlıyor
Fotoğraf: Ali Fatih Akçay

Şavşat İlçesine bağlı Karaağaç Köyü de bölgenin öne çıkan doğal güzelliklerine ev sahipliği yapıyor. (Ali Fatih Akçay - Anadolu Ajansı)

Artvin’in yaylaları yeşilin farklı tonlarıyla doğaseverleri ağırlıyor
Fotoğraf: Ali Fatih Akçay

Artvin’in yaylaları yeşilin farklı tonlarıyla doğaseverleri ağırlıyor
Fotoğraf: Ali Fatih Akçay

Artvin’in yaylaları yeşilin farklı tonlarıyla doğaseverleri ağırlıyor
Fotoğraf: Ali Fatih Akçay

Artvin’in yaylaları yeşilin farklı tonlarıyla doğaseverleri ağırlıyor
Fotoğraf: Ali Fatih Akçay

Artvin’in yaylaları yeşilin farklı tonlarıyla doğaseverleri ağırlıyor
Fotoğraf: Ali Fatih Akçay

Artvin’in yaylaları yeşilin farklı tonlarıyla doğaseverleri ağırlıyor
Fotoğraf: Ali Fatih Akçay

Artvin’in yaylaları yeşilin farklı tonlarıyla doğaseverleri ağırlıyor
Fotoğraf: Ali Fatih Akçay

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