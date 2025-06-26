Artvin’in Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde yer alan yaylalar, yeşilin farklı tonlarıyla çevrili doğal yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Yaz aylarında özellikle doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılık faaliyetleri için tercih edilen yaylalar, hem yerli hem de yabancı turistlerin ziyaret ettiği noktalardan biri haline geldi.
Bölgeye gelen doğaseverler, zengin bitki örtüsü ve serin yayla havası eşliğinde doğayla iç içe zaman geçiriyor.
Şavşat İlçesine bağlı Karaağaç Köyü de bölgenin öne çıkan doğal güzelliklerine ev sahipliği yapıyor. (Ali Fatih Akçay - Anadolu Ajansı)