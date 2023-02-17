17.02.2023

Türkiye'nin 10 ilini kapsayan yıkıcı deprem için ABD'deki Türk Büyükelçiliğinin ve Türk toplumunun önderliğindeki yardım çabaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin organize ettiği yardım kampanyası kapsamında, depremzedeler için toplanan giyecek, sağlık, gıda ve temizlik malzemeleri Washington DC’de bulunan Dulles Uluslararası Havaalanı’nda, afet bölgelerine gönderilmek üzere hazırlanarak THY'nin kargo alanına getirildi. ( Celal Güneş - Anadolu Ajansı )