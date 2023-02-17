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Hatay'ın Antakya ilçesindeki Buket Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Türkiye'deki depremzedeler için ABD'de yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor

Türkiye'deki depremzedeler için ABD'de yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor

17.02.2023

Türkiye'nin 10 ilini kapsayan yıkıcı deprem için ABD'deki Türk Büyükelçiliğinin ve Türk toplumunun önderliğindeki yardım çabaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin organize ettiği yardım kampanyası kapsamında, depremzedeler için toplanan giyecek, sağlık, gıda ve temizlik malzemeleri Washington DC’de bulunan Dulles Uluslararası Havaalanı’nda, afet bölgelerine gönderilmek üzere hazırlanarak THY'nin kargo alanına getirildi. ( Celal Güneş - Anadolu Ajansı )

Türkiye'deki depremzedeler için ABD'de yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor
Fotoğraf: Celal Güneş

Türkiye'nin 10 ilini kapsayan yıkıcı deprem için ABD'deki Türk Büyükelçiliğinin ve Türk toplumunun önderliğindeki yardım çabaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin organize ettiği yardım kampanyası kapsamında, depremzedeler için toplanan giyecek, sağlık, gıda ve temizlik malzemeleri Washington DC’de bulunan Dulles Uluslararası Havaalanı’nda, afet bölgelerine gönderilmek üzere hazırlanarak THY'nin kargo alanına getirildi. ( Celal Güneş - Anadolu Ajansı )

Türkiye'deki depremzedeler için ABD'de yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor
Fotoğraf: Celal Güneş

Türkiye'nin 10 ilini kapsayan yıkıcı deprem için ABD'deki Türk Büyükelçiliğinin ve Türk toplumunun önderliğindeki yardım çabaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin organize ettiği yardım kampanyası kapsamında, depremzedeler için toplanan giyecek, sağlık, gıda ve temizlik malzemeleri Washington DC’de bulunan Dulles Uluslararası Havaalanı’nda, afet bölgelerine gönderilmek üzere hazırlanarak THY'nin kargo alanına getirildi. ( Celal Güneş - Anadolu Ajansı )

Türkiye'deki depremzedeler için ABD'de yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor
Fotoğraf: Celal Güneş

Türkiye'nin 10 ilini kapsayan yıkıcı deprem için ABD'deki Türk Büyükelçiliğinin ve Türk toplumunun önderliğindeki yardım çabaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin organize ettiği yardım kampanyası kapsamında, depremzedeler için toplanan giyecek, sağlık, gıda ve temizlik malzemeleri Washington DC’de bulunan Dulles Uluslararası Havaalanı’nda, afet bölgelerine gönderilmek üzere hazırlanarak THY'nin kargo alanına getirildi. ( Celal Güneş - Anadolu Ajansı )

Türkiye'deki depremzedeler için ABD'de yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor
Fotoğraf: Celal Güneş

Türkiye'nin 10 ilini kapsayan yıkıcı deprem için ABD'deki Türk Büyükelçiliğinin ve Türk toplumunun önderliğindeki yardım çabaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin organize ettiği yardım kampanyası kapsamında, depremzedeler için toplanan giyecek, sağlık, gıda ve temizlik malzemeleri Washington DC’de bulunan Dulles Uluslararası Havaalanı’nda, afet bölgelerine gönderilmek üzere hazırlanarak THY'nin kargo alanına getirildi. ( Celal Güneş - Anadolu Ajansı )

Türkiye'deki depremzedeler için ABD'de yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor
Fotoğraf: Celal Güneş

Türkiye'nin 10 ilini kapsayan yıkıcı deprem için ABD'deki Türk Büyükelçiliğinin ve Türk toplumunun önderliğindeki yardım çabaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin organize ettiği yardım kampanyası kapsamında, depremzedeler için toplanan giyecek, sağlık, gıda ve temizlik malzemeleri Washington DC’de bulunan Dulles Uluslararası Havaalanı’nda, afet bölgelerine gönderilmek üzere hazırlanarak THY'nin kargo alanına getirildi. ( Celal Güneş - Anadolu Ajansı )

Türkiye'deki depremzedeler için ABD'de yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor
Fotoğraf: Celal Güneş

Türkiye'nin 10 ilini kapsayan yıkıcı deprem için ABD'deki Türk Büyükelçiliğinin ve Türk toplumunun önderliğindeki yardım çabaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin organize ettiği yardım kampanyası kapsamında, depremzedeler için toplanan giyecek, sağlık, gıda ve temizlik malzemeleri Washington DC’de bulunan Dulles Uluslararası Havaalanı’nda, afet bölgelerine gönderilmek üzere hazırlanarak THY'nin kargo alanına getirildi. ( Celal Güneş - Anadolu Ajansı )

Türkiye'deki depremzedeler için ABD'de yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor
Fotoğraf: Celal Güneş

Türkiye'nin 10 ilini kapsayan yıkıcı deprem için ABD'deki Türk Büyükelçiliğinin ve Türk toplumunun önderliğindeki yardım çabaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin organize ettiği yardım kampanyası kapsamında, depremzedeler için toplanan giyecek, sağlık, gıda ve temizlik malzemeleri Washington DC’de bulunan Dulles Uluslararası Havaalanı’nda, afet bölgelerine gönderilmek üzere hazırlanarak THY'nin kargo alanına getirildi. ( Celal Güneş - Anadolu Ajansı )

Türkiye'deki depremzedeler için ABD'de yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor
Fotoğraf: Celal Güneş

Türkiye'nin 10 ilini kapsayan yıkıcı deprem için ABD'deki Türk Büyükelçiliğinin ve Türk toplumunun önderliğindeki yardım çabaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin organize ettiği yardım kampanyası kapsamında, depremzedeler için toplanan giyecek, sağlık, gıda ve temizlik malzemeleri Washington DC’de bulunan Dulles Uluslararası Havaalanı’nda, afet bölgelerine gönderilmek üzere hazırlanarak THY'nin kargo alanına getirildi. ( Celal Güneş - Anadolu Ajansı )

Türkiye'deki depremzedeler için ABD'de yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor
Fotoğraf: Celal Güneş

Türkiye'nin 10 ilini kapsayan yıkıcı deprem için ABD'deki Türk Büyükelçiliğinin ve Türk toplumunun önderliğindeki yardım çabaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin organize ettiği yardım kampanyası kapsamında, depremzedeler için toplanan giyecek, sağlık, gıda ve temizlik malzemeleri Washington DC’de bulunan Dulles Uluslararası Havaalanı’nda, afet bölgelerine gönderilmek üzere hazırlanarak THY'nin kargo alanına getirildi. ( Celal Güneş - Anadolu Ajansı )

Türkiye'deki depremzedeler için ABD'de yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor
Fotoğraf: Celal Güneş

Türkiye'nin 10 ilini kapsayan yıkıcı deprem için ABD'deki Türk Büyükelçiliğinin ve Türk toplumunun önderliğindeki yardım çabaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin organize ettiği yardım kampanyası kapsamında, depremzedeler için toplanan giyecek, sağlık, gıda ve temizlik malzemeleri Washington DC’de bulunan Dulles Uluslararası Havaalanı’nda, afet bölgelerine gönderilmek üzere hazırlanarak THY'nin kargo alanına getirildi. ( Celal Güneş - Anadolu Ajansı )

Türkiye'deki depremzedeler için ABD'de yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor
Fotoğraf: Celal Güneş

Türkiye'nin 10 ilini kapsayan yıkıcı deprem için ABD'deki Türk Büyükelçiliğinin ve Türk toplumunun önderliğindeki yardım çabaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin organize ettiği yardım kampanyası kapsamında, depremzedeler için toplanan giyecek, sağlık, gıda ve temizlik malzemeleri Washington DC’de bulunan Dulles Uluslararası Havaalanı’nda, afet bölgelerine gönderilmek üzere hazırlanarak THY'nin kargo alanına getirildi. ( Celal Güneş - Anadolu Ajansı )

Türkiye'deki depremzedeler için ABD'de yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor
Fotoğraf: Celal Güneş

Türkiye'nin 10 ilini kapsayan yıkıcı deprem için ABD'deki Türk Büyükelçiliğinin ve Türk toplumunun önderliğindeki yardım çabaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin organize ettiği yardım kampanyası kapsamında, depremzedeler için toplanan giyecek, sağlık, gıda ve temizlik malzemeleri Washington DC’de bulunan Dulles Uluslararası Havaalanı’nda, afet bölgelerine gönderilmek üzere hazırlanarak THY'nin kargo alanına getirildi. ( Celal Güneş - Anadolu Ajansı )

Türkiye'deki depremzedeler için ABD'de yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor
Fotoğraf: Celal Güneş

Türkiye'nin 10 ilini kapsayan yıkıcı deprem için ABD'deki Türk Büyükelçiliğinin ve Türk toplumunun önderliğindeki yardım çabaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin organize ettiği yardım kampanyası kapsamında, depremzedeler için toplanan giyecek, sağlık, gıda ve temizlik malzemeleri Washington DC’de bulunan Dulles Uluslararası Havaalanı’nda, afet bölgelerine gönderilmek üzere hazırlanarak THY'nin kargo alanına getirildi. ( Celal Güneş - Anadolu Ajansı )

Türkiye'deki depremzedeler için ABD'de yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor
Fotoğraf: Celal Güneş

Türkiye'nin 10 ilini kapsayan yıkıcı deprem için ABD'deki Türk Büyükelçiliğinin ve Türk toplumunun önderliğindeki yardım çabaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin organize ettiği yardım kampanyası kapsamında, depremzedeler için toplanan giyecek, sağlık, gıda ve temizlik malzemeleri Washington DC’de bulunan Dulles Uluslararası Havaalanı’nda, afet bölgelerine gönderilmek üzere hazırlanarak THY'nin kargo alanına getirildi. ( Celal Güneş - Anadolu Ajansı )

Türkiye'deki depremzedeler için ABD'de yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor
Fotoğraf: Celal Güneş

Türkiye'nin 10 ilini kapsayan yıkıcı deprem için ABD'deki Türk Büyükelçiliğinin ve Türk toplumunun önderliğindeki yardım çabaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin organize ettiği yardım kampanyası kapsamında, depremzedeler için toplanan giyecek, sağlık, gıda ve temizlik malzemeleri Washington DC’de bulunan Dulles Uluslararası Havaalanı’nda, afet bölgelerine gönderilmek üzere hazırlanarak THY'nin kargo alanına getirildi. ( Celal Güneş - Anadolu Ajansı )

Türkiye'deki depremzedeler için ABD'de yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor
Fotoğraf: Celal Güneş

Türkiye'nin 10 ilini kapsayan yıkıcı deprem için ABD'deki Türk Büyükelçiliğinin ve Türk toplumunun önderliğindeki yardım çabaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin organize ettiği yardım kampanyası kapsamında, depremzedeler için toplanan giyecek, sağlık, gıda ve temizlik malzemeleri Washington DC’de bulunan Dulles Uluslararası Havaalanı’nda, afet bölgelerine gönderilmek üzere hazırlanarak THY'nin kargo alanına getirildi. ( Celal Güneş - Anadolu Ajansı )

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